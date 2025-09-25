Fentanilo contaminado: procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

La Justicia también le embargó sus bienes hasta cubrir la suma de un billón de pesos.

Procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro. Foto: NA

Procesaron con prisión prisión preventiva a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., desde donde salió el fentanilo contaminado que causó más de 90 muertes en todo el país.

Laboratorio HLB Pharma. Foto: NA

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó los procesamientos de García Furfaro y otros detenidos.

Según el fallo, García Furfaro fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, así como también por el “delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.

Qué pasa con los otros involucrados

En cuanto a los demás involucrados, Nilda, madre de Furfaro, obtuvo prisión domiciliaria tras la solicitud de su defensa. También le dispusieron un embargo de $500.000.000.000.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Redes sociales

Por su parte, los otros acusados enfrentan penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado.

A Diego García Furfaro, hermano del empresario, también lo procesaron con prisión preventiva y lo embargaron por el mismo monto que a su madre.