Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple crimen narco: habría cavado el pozo para arrojar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara
La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a Ariel Giménez, un hombre de 29 años que era buscado por su participación en el caso del triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.
La detención se produjo el viernes 26 de septiembre por la noche, durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela. Según informaron fuentes policiales, Giménez fue identificado como la persona contratada por la organización criminal para cavar el pozo donde luego fueron enterradas las víctimas.
El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.
Giménez fue puesto a disposición de la Justicia y en las próximas horas será indagado por los motivos de los que se lo imputa. Las autoridades continúan con los procedimientos para dar con otros integrantes de la banda.