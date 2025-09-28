Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple crimen narco: habría cavado el pozo para arrojar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Se trata de de Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial cuando regresaba a su casa en Florencio Varela.

Detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela Foto: NA

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a Ariel Giménez, un hombre de 29 años que era buscado por su participación en el caso del triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

La detención se produjo el viernes 26 de septiembre por la noche, durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela. Según informaron fuentes policiales, Giménez fue identificado como la persona contratada por la organización criminal para cavar el pozo donde luego fueron enterradas las víctimas.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: REUTERS

El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.

Giménez fue puesto a disposición de la Justicia y en las próximas horas será indagado por los motivos de los que se lo imputa. Las autoridades continúan con los procedimientos para dar con otros integrantes de la banda.