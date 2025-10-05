Triple femicidio en Florencio Varela: el rol de cada detenido en el caso, según la investigación

Si bien “Pequeño J” es el principal nombre en la causa, hay otras ocho personas que siguen en la cárcel.

Detención de Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Foto: Facebook / INPE.

Sigue la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. A la espera de la posible extradición de “Pequeño J” desde Perú, hay un total de nueve detenidos en la causa, cada uno con un rol distinto dentro del caso de la muerte de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Si bien está claro que el más complicado es “Pequeño J”, por estar señalado como el autor intelectual, la Justicia busca nuevos sospechosos que estarían implicados en la causa.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

Justamente, Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, aclaró que podría darse la extradición dentro de los próximos 10 días, una clara diferencia con los dos meses que se habían calculado en un principio.

Triple femicidio en Florencio Varela: uno por uno, el rol de los detenidos en el caso, según la justicia

Detención de Pequeño J. Foto: NA