Triple femicidio en Florencio Varela: el rol de cada detenido en el caso, según la investigación
Sigue la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. A la espera de la posible extradición de “Pequeño J” desde Perú, hay un total de nueve detenidos en la causa, cada uno con un rol distinto dentro del caso de la muerte de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
Si bien está claro que el más complicado es “Pequeño J”, por estar señalado como el autor intelectual, la Justicia busca nuevos sospechosos que estarían implicados en la causa.
Justamente, Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, aclaró que podría darse la extradición dentro de los próximos 10 días, una clara diferencia con los dos meses que se habían calculado en un principio.
Triple femicidio en Florencio Varela: uno por uno, el rol de los detenidos en el caso, según la justicia
- Pequeño J: Tony Janzen Valverde Victoriano está apuntado como el autor intelectual. El joven peruano de 20 años es señalado por los investigadores como una parte clave en un clan familiar que tiene peso en Perú. Se mantendrá en prisión preventiva hasta que finalmente se complete su extradición.
- Matías Agustín Ozorio: apuntado como la mano derecha de “Pequeño J”, el joven de 28 años está vinculado con los crímenes. Tras días de búsqueda en el marco de un pedido de captura internacional, fue hallado en Perú.
- Víctor Lázaro Sotacuro: de 41 años, sería el conductor de un auto de apoyo de los asesinos, por lo que formó parte del secuestro de las tres jóvenes. Su detención se dio en Bolivia.
- Florencia Ibáñez: la mejor viajaba en el auto de Sotacuro, su tío. Las cámaras de seguridad tomaron su rostro en el recorrido del vehículo, por lo que quedó tras las rejas.
- Miguel Villanueva Silva: quedó detenido por ser el dueño de la casa en donde fueron hallados los cuerpos. Además, su última dirección registrada está en el asentamiento de La Esperanza, donde creció “Pequeño J”.
- Magalí Celeste González Guerrero: la otra propietaria de la casa, además de pareja de Villanueva. Si bien se presentó en la figura de arrepentida, no quiso dar nombres en su declaración.
- Andrés Maximiliano Parra y Daniela Iara Ibarra: ambos fueron detenidos por estar lavando manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen cuando llegó la policía. Son acusados de encubridores.
- Ariel Giménez: está acusado de haber cavado el pozo donde fueron arrojadas las tres víctimas del caso, en la madrugada del sábado 27 de septiembre.