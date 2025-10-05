Triple crimen de Florencio Varela: buscan a 3 sospechosos más y serían 15 los implicados en el asesinato de Brenda, Morena y Lara

La causa tiene todavía tres personas prófugas y se estima que, en los asesinatos, participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

La causa por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tiene todavía tres sospechosos prófugos y se estima que, en los asesinatos, participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

Así lo afirmaron fuentes judiciales y policiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que también informaron que Matías Ozorio “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”.

Detención de Matías Ozorio Foto: Redes

“Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”, explicaron los voceros.

El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.

Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, se trasladó “en otro vehículo” y pudo haber estado en la vivienda del horror de Florencio Varela.

Cómo es el Penal de Cañete, en Perú, donde “Pequeño J” espera su extradición a la Argentina. Foto: Facebook / INPE.

“Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló la fuente, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.

En relación con la hipótesis del triple crimen, ratificó la de una “venganza narco”, pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara, sino otra de las víctimas.

“Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ‘mexicaneó’ al grupo de Valverde Victoriano”, señaló el vocero.