Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

En las imágenes se lo puede ver al presunto autor intelectual de los crímenes con Lara Gutiérrez (15) en un local de comida rápida.

Detención de Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Foto: Facebook / INPE.

Una cámara de seguridad reveló un dato clave en la causa por el triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela: Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, se reunió con una de las víctimas días antes de los asesinatos. El encuentro se produjo el pasado 6 de septiembre en un local de comida rápida.

En las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, se puede ver al acusado junto a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que posteriormente fue encontrada muerta junto a otras dos personas.

En la reunión también estaban presentes otros dos individuos, un hombre y una mujer, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Cómo avanza la causa

El video ya forma parte del expediente judicial y representa un elemento clave para los investigadores, ya que demuestra que Pequeño J tenía vínculo previo con al menos una de las víctimas.

La imagen que muestra a Pequeño J junto a Lara Gutiérrez. Foto: X@clarincom

Esto refuerza una de las principales hipótesis del caso: que los crímenes no fueron producto de un ajuste narco al azar, sino que estarían relacionados con un presunto robo ocurrido posteriormente al encuentro.

Las autoridades creen que Pequeño J podría haber participado de forma directa en la planificación o ejecución de los homicidios, aunque aún resta establecer su grado de implicancia.

El triple crimen de Florencio Varela conmocionó a la comunidad. Las tres víctimas, entre ellas Lara, fueron halladas con signos de violencia, y desde un principio se barajaron conexiones con el narcotráfico local. La aparición de este nuevo material fílmico podría acelerar los tiempos de la causa y dar mayor claridad al trasfondo de los hechos.

Mientras tanto, la Justicia sigue trabajando para reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar con precisión qué rol jugó cada uno de los implicados.