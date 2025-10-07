Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta Foto: NA

Luego de varios días de búsqueda, la policía de Entre Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo de Daiana Mendieta, de 22 años, el martes por la mañana durante un rastrillaje realizado en una zona rural, cerca de la Ruta 12. El cuerpo se encontró a unos pocos kilómetros de donde fue hallado abandonado su auto la madrugada del domingo.

El hallazgo se produjo en la zona rural conocida como Los Zorrinos. Allí se retomó el rastrillaje este martes, dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala. Más temprano, el jefe de la Departamental Rosario del Tala, comisario Pedro Silva, explicó que las tareas se reiniciaron con la participación de entre 60 y 70 personas, incluyendo personal proveniente de Paraná.

En los rastrillajes se utilizaron perros entrenados y drones, así como equipos técnicos e investigadores especializados. Hay un hombre detenido por el caso, que será indagado en las próximas horas.

La investigación

Daiana había salido el viernes de su casa a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual era desconocido por los familiares. Allí, tomó el Chevrolet Corsa de la familia y se marchó. Minutos después, la joven dejó de atender los llamados y su señal telefónica se perdió.

Desde que la familia presentó la denuncia de su desaparición, la policía activó una búsqueda ininterrumpida hasta largas horas de la madrugada y se realizaron distintos allanamientos a personas vinculadas con ella, pero no se encontraron rastros.

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, detuvieron a un hombre de 55 años que tendría vínculo con Daiana. Según el jefe de la Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido tenía contacto con la joven justo antes de su desaparición.