Giro en el femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia reveló un dato clave sobre la muerte de la joven en Entre Ríos

El informe de los forenses determinó que la causa de muerte es distinta a la que se creía en un principio. Mientras tanto, los agentes buscan el celular de la víctima y el arma homicida.

Daiana Mendieta tenía 22 años. Foto: Redes sociales

La investigación alrededor del femicidio de Daiana Magalí Mendieta dio un giro total al conocerse los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de la joven, realizada en la morgue de Oro Verde, Entre Ríos.

Según el informe preliminar de los forenses, Daiana no murió por un disparo de arma de fuego, como se creía desde un primer momento. En cambio, la muchacha de 22 años sufrió una muerte violenta causada por un golpe en la cabeza.

Según los especialistas, el traumatismo de cráneo fue causado por un elemento contundente con punta y filo, el cual generó un oficio en la parte posterior de la cabeza. Esta lesión había llevado a pensar a los expertos a que la joven había recibido un disparo.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

A la par de la investigación, la Policía llevó a cabo varios operativos en la zona del galpón alquilado por Gustavo Brondino, el principal sospechoso del caso y quien permanece detenido bajo arresto preventivo por amenazas y resistencia a la autoridad.

En el lugar, los efectivos buscan objetos que puedan coincidir con el arma homicida que se usó para matar a Daiana.

Además, continúan los rastrillajes para hallar el celular de la víctima, que desapareció el pasado viernes 3 de octubre.