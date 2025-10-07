Triple femicidio en Florencio Varela: Quién es el “Loco” David, el señalado por Sotacuro y nuevo sospechoso en la causa

Se trataría de un nuevo implicado en la causa. Incluso, se sospecha que él podría haber sido el autor material de las torturas y asesinatos.

Continúa la causa por el triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

La causa por el triple femicidio de las amigas que se llevó a cabo en Florencio Varela sigue sumando nombres de sospechosos de haber tenido responsabilidad en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En esta oportunidad, Víctor Sotacuro, uno de los detenidos acusado de haber trasladado a las amigas hasta el lugar donde fueron asesinadas, señaló al “Loco David” como partícipe del hecho.

Sotacuro se convirtió en el quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

Quién es “el Loco David”, el nuevo sospechoso por el triple femicidio

Se trataría de un albañil de nacionalidad peruana, que habría sido contratado para hacer un viaje. Se presume que el “Loco” dejó a Sotacuro en una fiesta, para luego tener que ir a buscar a otras dos personas que estaban “embarradas”.

Según avanza la investigación, se sospecha que el “Loco” David podría ser el autor material del triple asesinato y las torturas previas, según planteó el periodista Diego Gabriele en C5N.

“Creen que es quien contrata a una o dos personas más para torturar y matar a Lara, Brenda y Morena”, agregó. Además, “está siendo buscado en el norte argentino... es una persona muy pesada en Villa Zabaleta y la 1-11-14″.

Posibles nuevas detenciones por el triple crimen

Según informó el fiscal a cargo del caso, Carlos Adrián Arribas, hay más personas que podrían estar involucradas en la causa y adelantó que posiblemente haya nuevos pedidos de captura.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Se trataría de dos hombres, también de nacionalidad peruana, de 39 y 45 años. Ambos tendrían domicilio en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, y ya contarían con ocho ingresos a la Argentina, pero sin antecedentes penales.

Según Arribas, “una de las hipótesis puede ser que haya un tema de drogas. En los implicados el consumo está y, en el medio, hay que probar si el tema narco atraviesa la causa. Si es así, tendría que pedir la declinación de la competencia y que pase al fuero federal“, manifestó.