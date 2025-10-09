Femicidio de Daiana Mendieta: qué dicen los enigmáticos mensajes que escribió la joven antes del crimen

La joven de 22 años fue hallada muerta de un disparo en la cabeza. En redes sociales había publicado textos que podrían dar pistas sobre una relación marcada por la violencia y el conflicto.

Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta Foto: NA

El femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, conmovió a toda la comunidad de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por los enigmáticos textos que la joven había publicado semanas antes de su muerte.

A través de una cuenta secundaria de Instagram, la víctima compartía reflexiones, poemas y fragmentos que hoy se leen como un eco de advertencia.

Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos Foto: @daianamendieta_

Daiana era una apasionada de la escritura y de la astrología. En sus publicaciones, vinculaba los ciclos lunares con los de su vida emocional, dejando entrever los altibajos de una relación intensa. En uno de sus mensajes, escribió:

“Supongo que el hecho de que la luna llena cierre ciclos habla por sí solo (...). Si no era un insulto, era un reclamo, y si no, el orgullo de cada uno, pero siempre algo se terminaba, se rompía”.

En otro de sus posteos, expresó: “Siempre me dijiste que éramos muy diferentes, y cuánta razón tenías (...). Jamás hubiera querido lastimarte, ni siquiera dejar que me rogaras”.

Daiana Mendieta tenía una segunda cuenta de Instagram. Foto: Instagram / @escritosdmm.

La joven también mostraba en redes su costado más creativo y sensible. “Tengo cuatro libros hasta el momento”, escribió en junio, junto a una descripción de su mundo interior y sus gustos musicales. “Escucho Adele cuando estoy triste, Justin Bieber cuando estoy en la nostalgia y Tini cuando necesito expresarme”.

El brutal crimen de Daiana Mendieta

El hallazgo de su cuerpo, el pasado martes, puso fin a una intensa búsqueda iniciada tras su desaparición el viernes anterior. Según confirmaron fuentes judiciales, fue encontrada dentro de un pozo de diez metros de profundidad, en un camino rural cercano a la Ruta 12. Los peritos determinaron que murió por un disparo en la cabeza.

El principal sospechoso del crimen es Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, quien permanece detenido en la Jefatura Departamental Tala bajo prisión preventiva. Se negó a declarar y fue inicialmente imputado por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas, luego de enfrentarse a tiros con la policía durante un allanamiento.

Crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos Foto: Policía de Entre Ríos

Mientras la justicia avanza con las pericias sobre su vehículo, donde se hallaron rastros de sangre y cabellos, la familia y los amigos de Daiana buscan respuestas. En tanto, los textos de la joven se transformaron en un testimonio doloroso: “Cada vez que veo una luna llena pienso en nosotros y en cada pelea”, había escrito Daiana.