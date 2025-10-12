Además de doble femicidio y secuestro: investigan si Pablo Laurta es autor de la desaparición de un chofer de aplicación

El empresario uruguayo y militante antifeminista fue detenido en un hotel de Gualeguaychú tras operativo cerrojo, donde rescataron a su hijo de 5 años, al que había secuestrado.

Pablo Laurta. Foto: Facebook

El empresario uruguayo y militante antifeminista Pablo Laurta, fue detenido este domingo por ser el presunto autor del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

El hombre fue arrestado en un hotel de Concordia, Entre Ríos. Su hijo de 5 años, Pedro, quien había sido secuestrado, fue rescatado sano y salvo en el mismo procedimiento. Ahora, las autoridades investigan si Laurta es autor de otros delitos.

La detención de Pablo Laurta.

La caída del fundador de “Varones Unidos” comenzó a partir de una pieza clave: un Toyota Corolla que apareció incinerado en Córdoba el pasado 9 de octubre. El vehículo pertenecía a Martín Palacios, un remisero de 49 años de Concordia, cuya familia había denunciado su desaparición dos días antes, luego de que el acusado lo contratara para un viaje.

Este hallazgo conectó a la policía cordobesa con la de Entre Ríos, desatando un “intercambio dinámico de información”. Si bien en un principio se creía que el prófugo estaba en Gualeguaychú, la pista definitiva llegó gracias al rastreo de las celdas telefónicas de su celular, que lo ubicaron en el Hotel Berlín, en la calle Bolívar 733 de Concordia.

El chofer Martín Palacios. Foto: Redes sociales

Así fue la detención de Pablo Laurta

Con el lugar rodeado, la policía montó una vigilancia discreta. La espera terminó cuando Laurta salió de la habitación 209. Fue detenido en el pasillo, sin darle tiempo a reaccionar.

Detrás de él caminaba el pequeño Pedro, quien fue inmediatamente puesto a resguardo por los efectivos.

Detención de Pablo Laurta.

Tras su captura, Laurta se descompensó y tuvo que ser trasladado a un hospital local para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia.

Mientras tanto, su hijo fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención y cuidado. La habitación del hotel fue asegurada a la espera de una orden de requisa.