La ciudad cordobesa que respira folklore Foto: Turismo Córdoba

Hay ciudades que se visitan con mapa y otras que se descubren con música. Deán Funes, cabecera del departamento Ischilín, es de esas que combinan historia, vida de pueblo y un pulso cultural que se siente apenas bajás del auto. Ubicada en zona serrana y conectada por Ruta Nacional 60, está a 119 km de Córdoba capital (una distancia ideal para un finde), y también se vincula con Cruz del Eje por la Ruta Provincial 16.

Además, su nombre homenajea al Deán Gregorio Funes, figura histórica vinculada a la vida institucional argentina (miembro de la Junta Grande y rector de la Universidad de Córdoba, según reseñas históricas del lugar). Por algo también la llaman “La Perla del Norte Cordobés” y “La Ciudad de los vientos”: el entorno serrano y el aire limpio son parte del encanto cotidiano.

¿Por qué “suena” en el cancionero popular?

En el universo del folklore, Deán Funes aparece asociada a la chacarera “Del norte cordobés”, una obra de Ica Novo que fue interpretada por artistas de gran alcance popular, entre ellos Soledad Pastorutti. La relevancia de esa chacarera no es menor: se la menciona como una de las más grabadas del folklore argentino, con registros y referencias a su enorme difusión. Y si te interesa el género, vale recordar que la chacarera es una danza y ritmo tradicional argentino muy extendido en el país, especialmente en el NOA y áreas como el norte cordobés.

Música y turismo Foto: Wikipedia

Qué ver en Deán Funes: imperdibles caminables

Para empezar, el corazón urbano es la Plaza Sarmiento, señalada como paseo central, con monumentos y un perfil muy de ciudad tranquila para mate y paseo. A pocas cuadras, la Catedral Nuestra Señora del Carmen se destaca por su arquitectura moderna/vanguardista (mencionada como construida a mediados del siglo XX en reseñas locales y turísticas).

Deán Funes Foto: Turismo Córdoba

Sumá a la caminata el Palacio Municipal “9 de Marzo” (referenciado como casona de estilo francés de principios del siglo XX) y el Paseo de la Vieja Estación con el Monumento a los Inmigrantes, dos paradas que conectan con la memoria ferroviaria y la identidad de muchas familias de la región. Un plus visual: los murales cerámicos vinculados al artista local Martín Santiago, señalados como un conjunto de obras en la zona de la terminal que narran pasajes históricos regionales.

Plan ideal en 48 horas (itinerario rápido)

Día 1 (historia + cultura):

Plaza Sarmiento + Catedral + Palacio Municipal.

Paseo Vieja Estación + Monumento a los Inmigrantes + murales cerámicos.

Si te interesa el costado museístico, el Museo Arqueológico, Paleontológico e Histórico aparece listado como uno de los puntos fuertes locales.

Día 2 (aire libre + escapada corta):

El Balneario Municipal Luis Sivilotti figura como predio urbano con arboleda y espacios recreativos, ideal si buscás bajar un cambio.

Para sumar cultura, la Casa Museo Martín Santiago es un punto recomendado en circuitos culturales provinciales.

Y si querés ruta escénica, se mencionan caminos serranos hacia zonas como San Vicente / Sauce Punco dentro de reseñas del destino.

Cuándo conviene ir

Deán Funes sostiene un calendario de tradición con celebraciones donde el folklore y las destrezas gauchas toman protagonismo; en información turística municipal se menciona la Semana de la Tradición (primer fin de semana de febrero) como un clásico local. También hay comunicaciones turísticas provinciales sobre el Festival de Deán Funes y su impronta tradicional.