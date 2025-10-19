Encontraron muerto a Alejando Matías Fracaroli, investigador del CONICET que había desaparecido en Alemania

El cuerpo sin vida del hombre de 44 años fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, precisa el comunicado oficial.

Matías Fracaroli, químico del CONICET que había desaparecido en Alemania. Foto: Redes sociales

Alejandro Matías Fracaroli, científico argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que estaba desaparecido desde el pasado miércoles en la ciudad alemana de Karlsruhe, fue encontrado muerto este domingo, según informó la Policía de Alemania.

El cuerpo sin vida de Fracaroli, químico de 44 años y originario de Córdoba, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, precisa el comunicado oficial.

La Policía parte de la base de que se trata de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó.

Alejandro Fracaroli, científico del CONICET. Foto: Facebook/ Alejandro Fracaroli

Según varios medios, ya desde el lunes se desconocía el paradero del químico, que desde septiembre estaba investigando en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

El CONICET, donde Fracaroli era investigador, además de profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), había realizado varios llamamientos para encontrarlo.

En diálogo con el diario La Voz, Gabriela Furlán, su pareja, contó que mantuvo una conversación telefónica con él el mismo día de su desaparición, pero aseguró que no notó “nada raro” durante la conversación.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli poseía una amplia trayectoria. Además de ser investigador del CONICET, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).