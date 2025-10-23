La joven argentina que era buscada en España no estaba desaparecida: simplemente no quería comunicarse con su familia

La policía de España confirmó que no se trató de un caso de desaparición debido a que pudo ser localizada rápidamente.

Mariana Lens, desaparecida en Mallorca Foto: Captura

Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años, que había sido reportada como desaparecida en España hace ocho días, fue localizada ayer por la Policía Nacional. Luego de constatar su estado de salud, las autoridades confirmaron que no se trató de una desaparición, sino de una incomunicación voluntaria.

Mariana había viajado a España el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera con una familia alemana residente en Mallorca. Sin embargo, tras ocho días en la isla, dejó de responder mensajes, bloqueó a conocidos en redes sociales, eliminó publicaciones e incluso borró antiguos correos electrónicos, lo que generó preocupación entre sus familiares y amigos.

Mariana Lens viajó a Palma de Mallorca y nadie sabe nada de ella. Foto: Redes Sociales

Ante esta falta de comunicación, su familia decidió denunciar su desaparición públicamente y acudir al Consulado Argentino en España para solicitar ayuda y que se desplegara un operativo de búsqueda que culminó en la localización de la joven.

La madre de la chica mostró su inquietud por lo ocurrido y se encuentra actualmente en España con su hija. La policía, por su parte, aclaró que fue fácil localizarla y que no se encontraba coaccionada: “Lo único que quería era no hablar con su familia”, aseguran desde este cuerpo.

Por qué Mariana Lens había viajado a Palma de Mallorca

La oriunda de Villa Devoto partió con la promesa de trabajar en Palma de Mallorca y sus familiares no recibieron novedades desde el pasado 14 de octubre.

Mariana fue contactada por una supuesta familia alemana que se había radicado en la ciudad. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un audio donde, con la voz quebrada, le contó a un amigo: “Estoy súper bien en Mallorca”.

Mariana Lens tiene 26 años Foto: Redes sociales

Del otro lado, sólo se escucharon sollozos y su amigo retomó: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escuchá”. Pero ella entre lágrimas negó: “No tenés que hacer esto”.

“Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, sostuvo el amigo.

Por su parte, Lens reveló: “Estoy en Palma”. El interlocutor preguntó lo que ahora es un misterio, el cambio de su número de teléfono: “Vale, y te hago una pregunta… ¿Por qué cambiaste el número?”, pero Mariana no contestó. “Amiga, ¿sabés que te quiero? Te extraño mucho. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito”, cerró su amigo.

Luego de esos mensajes, se supo que la joven necesitaba “desconectarse” de sus seres queridos y dejó de responder las llamadas y las interacciones durante 8 días.