Apareció la argentina que estaba desaparecida en España: la familia fue notificada por la policía

Mariana Lens se encuentra en una comisaría y no habló aún con la familia. La madre ya se encuentra viajando para Mallorca para encontrarse con ella.

Mariana Lens viajó a Palma de Mallorca y nadie sabe nada de ella. Foto: Redes Sociales

La joven argentina Paola Mariana Lens fue encontrada en Palma de Mallorca, tras una intensa búsqueda que comenzó luego de la denuncia por su desaparición el pasado 14 de octubre.

Según informó su propia madre, Gisela, recibió un llamado de la Policía de España para notificarle que su hija se encuentra en buen estado de salud y permanece en una dependencia policial. Aún se desconocen los motivos de su ausencia.

Mariana Lens tiene 26 años Foto: Redes sociales

La madre de la argentina ya estaba preparada para trasladarse a España, algo que de todas maneras realizará.

La joven de 26 años fue dada como desaparecida cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que subía historias a sus redes sociales, sus padres sostenían que no era Mariana quien manejaba la cuenta y publicaba ese contenido.

Aunque no hay confirmación, la principal sospecha es que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.

Por qué Mariana Lens había viajado a Palma de Mallorca

La oriunda de Villa Devoto partió con la promesa de trabajar en Palma de Mallorca y sus familiares no recibieron novedades desde el pasado 14 de octubre.

Mariana fue contactada por una supuesta familia alemana que se había radicado en la ciudad. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un audio donde, con la voz quebrada, le contó a un amigo: “Estoy súper bien en Mallorca”.

Mariana Lens, desaparecida en Mallorca Foto: Captura

Del otro lado, sólo se escucharon sollozos y su amigo retomó: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escuchá”. Pero ella entre lágrimas negó: “No tenés que hacer esto”.

“Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, sostuvo el amigo.

Por su parte, Lens reveló: “Estoy en Palma”. El interlocutor preguntó lo que ahora es un misterio, el cambio de su número de teléfono: “Vale, y te hago una pregunta… ¿Por qué cambiaste el número?”, pero Mariana no contestó.

“Amiga, ¿sabés que te quiero? Te extraño mucho. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito”, cerró su amigo.