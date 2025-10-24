Triple crimen de Florencio Varela: el video que muestra cómo es la “casa del horror” donde se perpetró el crimen

Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre pasado en Florencio Varela. Las imágenes demuestran cómo, a pesar de que habían limpiado la escena del crimen con lavandina, las manchas de sangre seguían allí.

Asi es la casa donde asesinaron a las jovenes en Florencio Varela. Fuente: NA Foto: NA

A un mes del brutal crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez conmocionó a Florencio Varela, se conocieron los videos de la casa donde se habría perpetrado el crimen de las tres jóvenes, en el marco de una presunta venganza narco.

La Policía Bonaerense allanó la vivienda donde se cometió el crimen el martes 23 de septiembre por la noche. En el lugar se detuvo a dos personas que se encontraban limpiando manchas de sangre, presuntamente para borrar evidencias del hecho. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que en el video dentro de la casa se pueden ver manchas de sangre en las paredes e incluso en el techo.

Asi es la casa donde asesinaron a las jovenes en Florencio Varela. Fuente: NA

Al día siguiente, durante una nueva inspección, los investigadores hallaron los cuerpos de las tres víctimas enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de la casa, propiedad de una de las sospechosas.

Cabe destacar que el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, aseguró que el triple homicidio estaría vinculado a una disputa interna dentro de una organización narco, donde el engaño y la traición habrían sido los detonantes de la masacre. “Todo apunta a un ajuste de cuentas dentro de un circuito de venta de drogas que operaba en la zona”, explicaron fuentes cercanas a la investigación a Noticias Argentinas.

Asi es la casa donde asesinaron a las jovenes en Florencio Varela. Fuente: NA

Quiénes son los detenidos del Triple Crimen de Florencio Varela

Hasta la fecha hay nueve detenidos, de los cuales ocho están en la Argentina, mientras que uno de los acusados se encuentra en Perú a la espera de su extradición: Ariel Giménez, fue quien cavó el pozo y lo tapó; Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X (Twitter).

También se encuentran detenidos Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Resta Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, que está detenido en Perú, su país natal, a la espera de que sea extraditado a la Argentina para que se lo juzgue acá.