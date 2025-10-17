Triple crimen en Florencio Varela: las nuevas imputaciones de los detenidos

Este viernes ocho de los nueve detenidos serán nuevamente indagados por el fiscal Adrián Arribas.

Ariel Giménez, el acusado de cavar los pozos en el triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA.

A poco menos de un mes de cumplirse el triple crimen en Florencio Varela, los detenidos serán notificados de las nuevas imputaciones. Esto ocurre tras “otras interpretaciones en el caso”, por lo que ocho de los nueve apresados volverán a ser indagados, según confirmó el fiscal Adrián Arribas a la agencia Noticias Argentinas.

Como se indicó desde un comienzo, el móvil de los asesinatos está ligado a un robo previo de droga. Frente a este escenario es que Arribas comunicó que en la jornada de este viernes a los detenidos se les sumarán dos nuevas acusaciones a las que ya tenían: homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

En este marco, se destaca en la resolución que Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron contratadas para una supuesta fiesta, por ese motivo se suben por su propia voluntad a la camioneta Tracker blanca, pero ya en la casa fueron secuestradas y, para ocultar ese delito, las asesinaron.

De este modo, se confirmó que la causa será derivada a la Justicia Federal y se requerirá la intervención de la PROCUNAR.

Detención de Matías Ozorio Foto: Redes

Quiénes son los detenidos y cuáles son sus imputaciones

Dentro de las acusaciones se indicó que la lista se divide en dos secciones: Grupo I y II.

El Grupo I está integrado por Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”); a quienes acusan de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Mientras que al Grupo II se les omitió el agravante de violencia de género: Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra.

Detención de Pequeño J. Foto: NA

Pequeño J se reunió con una de las víctimas antes del crimen

Una cámara de seguridad reveló un dato clave en la causa por el triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela: Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, se reunió con una de las víctimas días antes de los asesinatos. El encuentro se produjo el pasado 6 de septiembre en un local de comida rápida.

En las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, se puede ver al acusado junto a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que posteriormente fue encontrada muerta junto a otras dos personas.

En la reunión también estaban presentes otros dos individuos, un hombre y una mujer, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.