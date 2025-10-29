El “Señor J” negó todo: dijo ser costurero de zapatos y aseguró no tener vínculo con el triple crimen de Florencio Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta prestó declaración y aseguró que no conoce a los otros imputados por los asesinatos de Morena, Brenda y Lara.

Indagarán este martes al Señor J, el principal acusado de ordenar el triple crimen de Florencio Varela Foto: NA

Joseph Cubas Zavaleta, también conocido como “Señor J”, se presentó a la declaración indagatoria el martes ante el fiscal Adrián Arribas, en el marco de la causa por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara, ocurrido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela.

Durante la audiencia, el imputado por el crimen de las jóvenes respondió preguntas del fiscal, dio detalles sobre su vida personal y negó cualquier vínculo con los demás detenidos. “No guardo ninguna relación con los acusados ni conozco la causa”, afirmó.

Joseph Freyser Cubas Zabaleta, mejor conocido como "señor J". Foto: DDI

Según su testimonio, el “Señor J” nació en Trujillo, Perú, donde su padre trabaja en el Ministerio de Trabajo y su madre es comerciante. Según contó, cursó hasta el primer año del secundario y luego emigró primero a España y más tarde a la Argentina, donde se instaló entre agosto y septiembre de 2024. Desde entonces, dijo dedicarse a coser y fabricar zapatos en La Salada, y residir en Lanús.

Respecto de su situación judicial, explicó que fue detenido el 27 de agosto de 2025 por Interpol Argentina, a pedido de la justicia peruana, que lo requería por una orden contumaz del Juzgado Callao – Lima. Indicó que esa captura se efectuó en el domicilio declarado al tramitar su DNI.

En relación con la investigación por narcotráfico y el rol de la presunta banda detrás del triple crimen de Florencio Varela, el acusado aseguró que no tiene ningún vínculo con organizaciones delictivas y que nunca estuvo en la villa 1-11-14 ni en la Villa Zavaleta, lugares señalados como bases de la red narco. “Mientras viví en Valencia, mis padres me enviaban dinero para mantenerme”, sostuvo. Sobre su apodo, explicó: “A mí me dicen ‘J’ (Jota) por la primera letra de mi nombre, pero nunca me llamaron por mi nombre completo”.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X (Twitter).

El cuaderno clave y la imputación del fiscal

Uno de los elementos que despertó mayor interés de los investigadores fue un cuaderno hallado en su celda, que (según el mismísimo Señor J) le fue regalado por una persona poco antes de ser detenido. Ese material, junto con los libros de guardias y visitas, está siendo analizado por el equipo de fiscales en busca de posibles conexiones con los otros implicados.

Tras la declaración, el fiscal Adrián Arribas lo imputó por los mismos delitos que pesan sobre los demás detenidos: privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por una víctima menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Hasta el momento, son 11 los detenidos en la causa, mientras que tres personas continúan prófugas. Los investigadores no descartan que en los próximos días se sumen nuevos sospechosos vinculados al caso.