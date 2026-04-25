Andrés Watson supervisó la renovación lumínica en La Colorada Oeste. Foto: Prensa Florencio Varela

“El compromiso de la ciudadanía al abonar las tasas comunales volvió en forma de obras y mejoras concretas para la población varelense”, indicó Andrés Watson, intendente de Florencio Varela tras supervisar la renovación lumínica en la plaza delimitada por las calles Austria, 640a y Oslo, en La Colorada Oeste.

Andrés Watson supervisó la renovación lumínica en La Coloroda Oeste.

“Colocamos 181 lámparas para completar la localidad con este barrio y superar los 30.948 artefactos instalados en el distrito”, detalló el Alcalde.

Andrés Watson supervisó la renovación lumínica en La Coloroda Oeste.

La buena recepción de los vecino

Con tres décadas de residencia en los alrededores, Norma Vallejo subrayó “el crecimiento para todo el vecindario. Antes, era demasiado oscuro; ahora, empecé a sentirme más segura con la claridad”. “Vimos avances en la zona, algo sumamente destacable con la difícil situación actual del país”, agregó.

Andrés Watson supervisó la renovación lumínica en La Colorada Oeste. Foto: Prensa Florencio Varela

Radicada por 28 años en las inmediaciones, Teresa Gómez contó: “Hacía mucho que necesitábamos estos trabajos porque los focos parecían desgastados. Fue realmente útil”. “Notamos cambios favorables en la región”, afirmó.

Andrés Watson supervisó la renovación lumínica en La Colorada Oeste. Foto: Prensa Florencio Varela

“Llegué acá en 2009”, evocó Jorge Gallardo. El vecino estaba “contento con la iluminación”. “Fue de gran ayuda para disminuir la delincuencia. Los niños y las niñas comenzaron a jugar hasta tarde tranquilos”, describió.