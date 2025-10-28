Tras siete años de estar prófugo, extraditaron desde España a un mendocino acusado de abuso sexual

El sospechoso fue capturado en Madrid tras una Circular Roja de Interpol. Arribó este lunes al país para enfrentar a la Justicia argentina.

Mendocino atrapado en Madrid por abuso sexual Foto: Captura

En las últimas horas, un mendocino fue detenido en España, acusado de haber abusado a su cuñada en 2018 y mantenerse prófugo de la Justicia argentina desde hace siete años. El hombre tenía en su contra una Alerta Roja de Interpol.

Personal de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó en las últimas horas la extradición del hombre de 31 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por el delito de abuso sexual.

Conforme al parte policial, el sospechoso está acusado de haber abusado de su cuñada en el año 2018, cuando la víctima ingresó a la habitación del agresor, en una vivienda ubicada en Mendoza, con la finalidad de pedirle un cigarrillo.

Según relató la víctima en la denuncia, ella se encontraba en el lugar de visita, en compañía de su esposo, quien en ese momento se había ido a dormir debido a que se encontraba enfermo. Aprovechando esa circunstancia, “el atacante la tomó del pelo, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad”.

Luego de cometer el ataque sexual, se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que desde la radicación de la denuncia que el sujeto estaba prófugo.

Cómo fue el operativo para dar con el atacante en Madrid

La Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza tomó la causa y solicitó la captura internacional del prófugo, por lo que, en consecuencia, el Departamento Interpol emitió una Alerta Roja con el fin de dar con su paradero.

Hace un tiempo comenzó un intercambio de información entre efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y sus colegas de Interpol España, donde se determinó que el prófugo se ocultaba en ese país europeo.

Por tal motivo, “se solicitó la colaboración de las autoridades policiales españolas para su búsqueda y detención, quienes, tras arduas tareas investigativas, lograron aprehenderlo en mayo del corriente año, quedando sometido al correspondiente proceso de extradición”, explicaron.

A mediados de septiembre la derivación hacia el país había sido concedida, por lo que una comisión policial viajó a la ciudad de Madrid con el objetivo de asumir la custodia y traslado del involucrado, arribando en las últimas horas al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde el causante fue puesto a disposición de la justicia para continuar con el proceso legal pertinente.