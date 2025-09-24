Detuvieron a un pastor evangélico: lo acusan de violar a un menor y pedirle fotos

El hombre fue identificado como Luis Emanuel Jesús Ramírez, de 44 años. Además, habría amenazado al menor para que no cuente lo que hacía.

Un pastor evangélico fue detenido tras ser acusado de haber violado a un menor. Foto: Redes sociales

Un pastor evangélico fue detenido luego de ser acusado de violar a un niño de 13 años, en la iglesia “Tiempos de pacto”. El hombre de 44 años le habría también pedido fotos por WhatsApp, además de amenazarlo con contarle a sus padres en caso de que cuente lo que ocurría.

La denuncia la hizo la madre del menor durante el 2024, cuando afirmó que los abusos ocurrieron en el templo, ubicado en la localidad de Los Hornos.

El acusado fue identificado como Luis Emanuel Jesús Ramírez, un pastor que también habría abusado de otros menores que acudían a esa iglesia, según informó TN.

El allanamiento en su domicilio dio con el resultado del secuestro de dos celulares, tras la orden de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata y el juez Juan Pablo Masi. El próximo paso es el peritaje del dispositivo, que se hará en la sede de la DDI.

El objetivo de los investigadores es hallar material como imágenes y chats que marquen el vínculo que tenía con sus víctimas.

La imputación contra el pastor es por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto”, en concurso real con “abuso sexual agravado por ser cometido contra un menor de 18 años”.

Frente a las protestas en las inmediaciones de la iglesia durante el 2024, el templo en cuestión había publicado un comunicado.

El comunicado de la iglesia tras las acusaciones al pastor. Foto: Redes sociales

“Desde la iglesia Tiempos de Pacto, atento a los carteles fijados en nuestras inmediaciones, cuyo contenido difamatorio tiene por única finalidad generar un menoscabo a la imagen y concepto de nuestra institución, informamos que se tomarán medidas judiciales pertinentes para los responsables de tales actos”, apuntaron.

Y completaron: “Queremos remarcar que nada más alejado de las falsas acusaciones, desde los inicios de esta institución hasta hoy día, el único propósito que ha dirigido nuestra labor es la de ayudar a las personas pertenecientes a esta congregación. Está todo en manos de la Justicia”.