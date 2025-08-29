Un condenado por abuso sexual se quitó la tobillera electrónica cuando le confirmaban la sentencia y se fugó

Se trata de Facundo Ángel Plos, de 26 años, quien es buscado de manera intensa. El hecho ocurrió en Río Negro.

Facundo Ángel Plos, condenado que escapó en el juicio. Foto: NA

Facundo Ángel Plos, quien fue condenado por abuso sexual, se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia, se fugó y ahora es buscado de manera intensa en Río Negro.

La audiencia desarrollada de manera virtual buscaba determinar si se hacía lugar al pedido de detención formal de Plos ante la posible fuga del acusado, algo que terminó ocurriendo.

Fuentes locales detallaron que en el momento en el que el juez Oscar Gatti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su inmediata detención, el condenado se desconectó de la videollamada y se cortó la tobillera.

Condenado por abuso sexual que se saca la tobillera electrónica y se fuga en Río Negro. Video: Justicia Rio Negro.

Cuando los efectivos policiales notificaron su ausencia en el domicilio de Villa Regina, se dio inicio a un amplio operativo, el cual continúa.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura para que el prófugo sea detenido y trasladado a una unidad penal.

Según describieron, existe una urgencia máxima debido a que Plos, no solo fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual, sino que también por chocar y matar a una persona.