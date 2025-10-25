Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a la pareja de Sotacuro y creen que su rol en el hecho fue clave

Según las investigaciones, Mónica Mujica habría tenido una importante participación en el manejo de la droga. Cómo continúa el caso.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X (Twitter).

La Justicia sigue avanzando en la investigación del femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela y, en las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor “El Chato” Sotacuro, uno de los principales acusados del crimen.

La mujer fue arrestada poco antes de la medianoche del sábado en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la Policía Bonaerense, tras una orden emitida por un juzgado de rogatorias porteño. Durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados en las próximas horas, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X.

Mujica es de nacionalidad argentina y no solamente es la pareja de Sotacuro, sino que, además, es tía de Florencia Ibáñez, también detenida en la causa, que declaró como arrepentida y aportó información que podría ser clave para la sentencia final.

Su detención se produjo luego de la aparición de un nuevo testigo, quien brindó una extensa declaración el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Este relato la ubica a Mujica en la escena y afirma que formaría parte activamente del negocio narco de la banda del Bajo Flores y habría participado en tareas vinculadas al corte, estiramiento y distribución de cocaína que ingresaba al país.

Además, el mismo declarante aseguró que las tres víctimas fueron asesinadas luego de robar un cargamento de droga, un hecho que habría desatado la brutal represalia.

Los fiscales sostienen que los asesinatos de las jóvenes se produjeron durante una maniobra de corte de cocaína perteneciente a la organización narco. “La mujer sabía todo el plan”, indicó un investigador. De acuerdo con la causa, Mujica habría incluso ordenado a su sobrina Ibáñez borrar el contenido del celular de Sotacuro, un pedido que la joven reconoció ante la Justicia.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

Sotacuro, conocido en la Villa 1-11-14 como “El Duro” o “El Chato”, se encuentra entre los principales imputados y enfrenta la máxima calificación penal: “Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes —reiterada en dos hechos—, privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser la víctima menor de edad; homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento y criminis causa, reiterado en tres hechos, todos en concurso real entre sí”. Esta acusación prevé prisión perpetua.

Triple crimen: así es “la casa del terror”

un mes del brutal crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez conmocionó a Florencio Varela, se conocieron los videos de la casa donde se habría perpetrado el crimen de las tres jóvenes, en el marco de una presunta venganza narco.

La Policía Bonaerense allanó la vivienda donde se cometió el crimen el martes 23 de septiembre por la noche. En el lugar se detuvo a dos personas que se encontraban limpiando manchas de sangre, presuntamente para borrar evidencias del hecho. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que en el video dentro de la casa se pueden ver manchas de sangre en las paredes e incluso en el techo.

Cabe destacar que el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, aseguró que el triple homicidio estaría vinculado a una disputa interna dentro de una organización narco, donde el engaño y la traición habrían sido los detonantes de la masacre. “Todo apunta a un ajuste de cuentas dentro de un circuito de venta de drogas que operaba en la zona”, explicaron fuentes cercanas a la investigación a Noticias Argentinas.