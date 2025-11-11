Al costado de un lago y con heridas defensivas: así encontraron el cuerpo de Débora Bulacio Del Valle en Necochea

La víctima, de 39 años, estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

Débora Bulacio del Valle Foto: redes sociales

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el femicidio, al tiempo que el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20, viajaba a la escena para reconocerlo.

Cómo encontraron el cuerpo de Débora

Según fuentes de la investigación, el cuerpo de Débora tenía heridas que serían defensivas y corresponderían a una pelea a corta distancia.

Según las hipótesis, Gutiérrez asesinó a la mujer y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, lo que dejó un rastro y marcó un lugar específico. Con una cámara de seguridad, que está en la zona, se logró cerrar el radio de búsqueda.

El fiscal de la causa, Walter Pierrestégui, declaró que “las cámaras de seguridad resultaron clave en la investigación, ya que registraron a Gutiérrez arrastrando una bolsa negra hacia el área donde finalmente se encontró el cuerpo”.

Débora apareció muerta en un camping de Necochea Foto: redes sociales

“En el día de ayer se imputó y detuvo por femicidio y homicidios a la pareja de Débora, entendiendo que había pruebas para sospechar quién fue el autor de este crimen”, agregó.

“El cuerpo no fue desmembrado, pero sí tiene heridas propias de un ataque directo. Todo indica que el conflicto se desarrolló dentro de la carpa”, señaló una fuente policial.

Las lesiones de Gutiérrez también son clave porque el hombre tenía rasguños en el cuello y marcas defensivas que coinciden con una pelea cuerpo a cuerpo.

Débora había viajado desde Villa Cacique para pasar el fin de semana en Necochea junto a Gutiérrez. El sábado por la noche envió un último audio a su hija diciéndole que la amaba.