Un hombre mató de un golpe a una mujer brasileña en plena avenida Corrientes: el asesino tiene 20 antecedentes

La víctima se encontraba en la Argentina desde julio debido a que vino a visitar a su única hija, que estudia Medicina en la UBA. La familia organizó una campaña solidaria para poder pagar el traslado.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco fue asesinada en plena avenida Corrientes. Foto: Instagram @carol_bizinoto

Una mujer brasileña fue asesinada de un golpe en plena avenida Corrientes, en el barrio de Abasto. La víctima, de 69 años, fue abordada por un hombre que tiene al menos 20 antecedentes por delitos graves.

El atacante tiene 30 años y posee reiterados ingresos a comisarías y centros de salud por problemas psiquiátricos. Según trascendió, atacó a la mujer oriunda de Brasil el mediodía del jueves 6 de noviembre, por la avenida Corrientes al 3200.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco y su hija. Foto: Instagram @carol_bizinoto

El hombre golpeó a la víctima sin motivo aparente. La señora chocó su cabeza contra el piso como consecuencia del impacto. El SAME la trasladó a un hospital porteño, donde finalmente falleció.

Horas después, el asesino fue detenido en el cruce de Córdoba y Junín por la Policía de la Ciudad acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, y fue trasladado al Hospital Borda.

Quién era la turista brasileña asesinada en avenida Corrientes

Según indicó el diario brasileño G1, la víctima fue identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco. Oriunda en Itapuranga y con domicilio en Goiânia, la mujer se encontraba en la Argentina desde julio debido a que vino a visitar a su única hija, que estudia Medicina en la UBA.

Da Silva Bosco era Licenciada en Recursos Humanos y trabajó como funcionaria pública durante más de 20 años.

Por su parte, su hija, Carolina Bizinoto, exigió celeridad en la liberación del cuerpo de su madre para poder llevarlo y enterrarlo en Brasil. Además, la familia organizó una campaña solidaria para poder pagar el traslado.

El asesino tiene antecedentes

El atacante tiene 20 antecedentes que datan desde 2017 por delitos como robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública.

Además, fue internado por problemas psiquiátricos en varias ocasiones en los hospitales Piñero, Durand y Borda, de los cuales se fugó en reiteradas ocasiones.



