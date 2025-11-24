Voraz incendio en Lomas de Zamora: el fuego consumió dos fábricas de artefactos plásticos y debieron evacuar a los vecinos

El siniestro comenzó alrededor de las 2 de la mañana en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson. No se registraron heridos.

Incendio en Lomas de Zamora. Foto: captura video X/jotaleonetti

Un incendio se registró en una fábrica de plásticos de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y en el lugar trabajaban al menos diez dotaciones de Bomberos.

Según la información que trascendió, el siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Ameghino, a una cuadra del cementerio de Lomas de Zamora.

Incendio en Lomas de Zamora. Video: X/jotaleonetti

En tanto, se indicó que las llamas superaron los dos metros, por lo cual los vecinos del lugar fueron evacuados.

Por su parte, Gustavo Liuzzi, jefe de Bomberos abocado al operativo, informó que no hay que lamentar heridos y que dos fábricas de plástico resultaron dañadas en su totalidad.

“Estamos trabajando con máquinas pesadas para poder sacar las estructuras de los locales que se quemaron, para terminar de apagar las llamas”, explicó Liuzzi en diálogo con la prensa.

Se determinó que el inicio de las llamas comenzó pasadas las 2 de la madrugada y, según indicó el Bombero, los vecinos fueron evacuados cuando llegó la primera dotación.

Incendio en Lomas de Zamora. Foto: captura video X/jotaleonetti

“Evacuamos la manzana completa y con el tiempo, al ver la situación era segura, algunos vecinos volvieron a sus domicilios, menos los de las casas linderas”, informaron.

Al ser consultado sobre las estructuras afectadas, Liuzzi explicó: “Se quemaron dos fábricas: una de envases plásticos y otra de inyección plástica que realiza juguetes”. Luego remarcó que, por el feriado largo, no hay que lamentar heridos, ni víctimas fatales.

Incendio en Lomas de Zamora. Foto: captura video X/jotaleonetti

Por último, remarcó que el fuego “está suscripto y dominado” y comenzaron “a derrumbar el 100% de la estructura” debido a que “ya no sirve más nada”.

Todavía se desconocen los motivos por lo que inició el fuego, pero Liuzzi aseguró que analizarán las cámaras de seguridad y se llevarán a cabo las pericias.