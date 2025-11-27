“Discutí y lo apuñalé”: la escalofriante llamada entre la madre de Santiago López y su novia tras el asesinato

La mamá del joven asesinado mantuvo una conversación con su nuera, quien le avisó del macabro episodio.

Adolescente mata a su novio en Lanús Foto: NA

Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, murió atacado a puñaladas en la madrugada del miércoles pasado presuntamente por su novia, una adolescente de 16 años, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Ya de por sí, el episodio es escalofriante, pero los detalles detrás del asesinato son los que realmente ponen los pelos de punta.

Luego de que se conociera que la adolescente estuvo esperando al lado de su pareja para confirmar la gravedad del hecho hasta que llegó la ambulancia y se dio a la fuga, se difundió el llamado que la joven mantuvo con su suegra tras el ataque.

“Me peleé con Santiago y lo apuñalé“, es lo que escuchó la madre de Santiago en la voz de su nuera, a través de una llamada telefónica, luego de cometer el crimen.

Asimismo, el hermano del joven asesinado publicó en redes sociales que se busca el paradero de la menor que apuñaló a Santiago López Monte y la hermana del fallecido relató cómo era la relación entre ambos jóvenes.

El dramático relato de la hermana de Santiago López Monte

“Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia. Le molestaba porque, claramente, no tenía ese tipo de relación con su familia“, contó Macarena a Radio Mitre.

“Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así”, relató la joven, en medio del dolor. “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, agregó.

“Él no quería volver. No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado, no lo sabemos. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’”, recordó sobre los hechos que sucedían en plena convivencia.

Las primeras investigaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús, cuyo titular es el fiscal Oscar Maidana. El caso sigue en manos de Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.