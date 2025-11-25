Vuelco fatal en la Ruta 2: el chofer del micro fue detenido e imputado por homicidio culposo

Por el hecho, ocurrido a la altura de General Pirán, murieron dos personas y otras 44 resultaron heridas. El conductor está fuera de peligro y recuperándose en un hospital de la zona.

Vuelco de un micro en la ruta 2. Foto: NA

El conductor del micro que volcó en la Ruta 2, en el siniestro en el que murieron dos personas y 44 resultaron heridas, fue detenido e imputado bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Tras la decisión del fiscal Germán Vera Tapia, se espera que en las próximas horas preste declaración por el siniestro ocurrido a la altura de General Pirán.

Imágenes del lugar del vuelco en la Ruta 2. Video: X NAAgencia.

El funcionario judicial aseguró: “Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída".

Además, el fiscal afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro” y añadió: ”No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

Vuelco mortal en la Ruta 2. Foto: X

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado’ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte”, continuó.

Por último, Vera Tapia afirmó: “Veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”.