Una adolescente de 16 años asesinó a su novio de 20 en Lanús: la víctima fue apuñalada en su casa

La menor huyó del lugar de los hechos. La familia del joven denunció violencia previa en la relación y apuntó contra la policía por “obrar con irregularidades”.

Adolescente mata a su novio en Lanús Foto: NA

Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, murió atacado a puñaladas en la madrugada del miércoles presuntamente por su novia, una adolescente de 16 años, en la localidad bonaerense de Remedios Escalada, partido de Lanús.

La menor estaba llamó a la policía y luego huyó. Por el momento, no lograron dar con ella.

El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. Fue allí donde la menor llamó al 911 indicando que su pareja se “había lastimado con una reja” y que no presentaba signos vitales.

Adolescente mata a su novio en Lanús Foto: NA

Al llegar, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del SAME confirmaron el fallecimiento. Según la revisión médica, el cuerpo tenía dos heridas punzantes en el costado izquierdo del torso, lesiones que resultaron “no compatibles” con la versión de la reja que había denunciado la adolescente minutos antes.

La novia de la víctima les dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo” y le preguntó al SAME “a qué hospital lo llevan” para ir a verlo, y se retiró de la escena sin ningún tipo de intervención policial.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Oscar Maidana, titular de la UFI N°8 de Lanús. La familia de la víctima denunció que la adolescente ya había manifestado violencia de parte de López Monte, atacándolo en oportunidades previas.

Quién era Santiago Nahuel López Monte, la víctima

Santiago era el hijo menor de una familia trabajadora de Lanús, era ayudante de albañil junto a su padre y estaba de novio con la menor, cuyo nombre no trascendió, desde hace un poco menos de un año.

Policía bonaerense.

Según su familia, la relación era conflictiva: la joven supuestamente golpeaba a Santiago y lo celaba todo el tiempo, motivo por el cual la madre del joven la echó de su casa, donde habían convivido temporalmente.

Macarena, hermana de la víctima, relató a TN: “Era una relación rara. Vivió en mi casa y mi mamá la echó porque le pegaba a mi hermano. Mi mamá escuchaba golpes y mi hermano estaba todo lastimado. Una vez vino con los hermanos a romper la casa de mi mamá. Mi hermano le tenía miedo a su familia”.

Miguel, otro de los hermanos, agregó al mismo medio que fue uno de los primeros en llegar a la casa de la adolescente y encontrar a Santiago muerto, tapado con una sábana. También denunció irregularidades en la actuación policial: “Mi hermano estaba tirado, tapado con una sábana. Se fue en un auto, pero no saben de quién. Cuando el policía se dio vuelta, no estaba más. La familia no me decía nada, solo querían irse. Decían que mi hermano se clavó en la reja”.

La familia de Santiago también denunció que en la casa de la adolescente se vende droga y que su padre, de 43 años, está detenido desde mayo en la Unidad N° 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Lomas de Zamora por tenencia de estupefacientes.