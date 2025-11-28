Detuvieron a la joven de 16 años que mató a su novio a puñaladas en Lanús

La menor se encontraba en la casa de un familiar y se había teñido el pelo para no ser reconocida. La víctima es Santiago Nahuel López Monte, de 20 años.

Santiago Nahuel López Monte y su novia, acusado de asesinarlo. Foto: X

La adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas en Lanús a su novio, Santiago Nahuel López Monte, fue detenida tras un allanamiento en La Matanza.

La menor se encontraba en la casa de un familiar y se había teñido el pelo de rubio para no ser reconocida.

Detención de la joven que asesinó a puñaladas a su novio en Lanús. Foto: NA

Uno de los lugares donde se precedió al allanamiento fue en la celda 3 del pabellón 8 de la Unidad Carcelaria N°40, donde se secuestró un celular. Allí se encuentra preso Martín Ramón Mena, padre de la imputada.

El caso

La adolescente está acusada de haber apuñalado a su novio, quien murió por las graves heridas. Se comprobó que la víctima sufría constante violencia de género.

Adolescente mata a su novio en Lanús Foto: NA

La menor fue quien dio aviso al 911 y explicó que su novio se había lastimado al tratar de saltar la reja ubicada en el frente de la casa.

Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca.