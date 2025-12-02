“Me diste en el corazón”: declaró la joven de 16 años acusada de matar a su novio a puñaladas en Lanús

Este lunes, ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, la menor relató su versión de la pelea que terminó con la muerte del joven en una vivienda de Lanús. Qué dijo.

Santiago Nahuel López Monte y su novia, acusado de asesinarlo. Foto: X

La joven de 16 años acusada de asesinar a puñaladas en Lanús a su novio, Santiago Nahuel López Monte, fue detenida días tras un allanamiento en La Matanza. La adolescente se encontraba en la casa de un familiar y se había teñido el pelo de rubio para no ser reconocida.

Este lunes, frente al fiscal Juan Ignacio Colazo, la menor contó su versión sobre la pelea que terminó con la vida del joven en una casa en Lanús.

Según la declaración de la joven identificada como N.M.S, Santiago Monte estuvo en su casa desde el mediodía y que después volvió cerca de las 20 horas. Luego de haber dormido un rato, al despertar, todo se volvió un caos. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”, expresó la joven, según Infobae.

Adolescente mató a su novio en Lanús. Foto: NA

“Hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar"

La adolescente contó que quiso ir a comprar comida, pero que él se negó. “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, relató. En ese momento fue cuando la joven decidió terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”.

Luego, según relató, comenzó un forcejeo por las llaves de la moto y la casa. Al caerse, se rompió el asiento de la moto de él. “Me mira enojado porque amaba a su moto, y me dice ‘hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar’”, reveló la joven acusada.

“Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”, agregó y reveló que eso ocurrió cuando ella corrió hacia adentro de la casa.

Detención de la joven que asesinó a puñaladas a su novio en Lanús. Foto: NA

En ese momento, según contó la joven, tomó un cuchillo y lo amenazó: “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”. Y agregó: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

En ese momento, ambos salieron de la casa y pidieron ayuda. La joven dijo estar en shock. En la declaración negó haber llamado al 911 pero sí pidió una ambulancia al 101. Luego admitió que mintió cuando dijo que Santiago “se había enganchado con una reja”. “Lo dije porque tenía miedo de que me pegaran o me llevaran presa en ese momento”, remarcó.

Cuando llegó la policía, la adolescente escapó por miedo a la reacción de la familia del joven. Por otra parte, los familiares de él sostienen que ella ya había sido violenta y lo había atacado en otras ocasiones.