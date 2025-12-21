Conmoción en Los Hornos: un hombre encontró restos óseos mientras cortaba el pasto en el patio de su casa

Los investigadores encontraron apuntes y elementos que suelen usar los estudiantes de la carrera de Medicina, un dato que es analizado como parte de la investigación. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 2.

Policía científica. Foto: 0221.

Un hombre encontró restos óseos mientras cortaba el pasto en el patio de su casa en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Los investigadores intentan averiguar si son humanos, ya que también hallaron apuntes y elementos de estudiantes de Medicina.

El hallazgo ocurrió el sábado por la noche mientras el denunciante realizaba tareas de mantenimiento en una propiedad. Allí, encontró un cráneo y otros huesos semi enterrados. Luego de ello, se comunicó con la Policía.

Los agentes llegaron al lugar y preservaron la escena para poder conservar las pruebas. Las tareas periciales comenzaron durante la noche, pero fueron suspendidas a causa de falta de iluminación.

Policía científica. Foto: 0221.

Durante la primera inspección, los investigadores encontraron apuntes y elementos que suelen usar los estudiantes de la carrera de Medicina, un dato que es analizado como parte de la investigación.

La causa en la localidad de Los Hornos es investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien intenta establecer el origen y la antigüedad de los huesos.

El relevante caso de Diego Fernández Lima en Coghlan

El caso de Diego Fernández Lima se reactivó en 2025 tras el hallazgo de restos humanos enterrados en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, más de 40 años después de su desaparición.

Diego tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día salió de su casa y nunca regresó. La denuncia fue tomada como una posible fuga de hogar, lo que limitó la investigación inicial.

El descubrimiento se produjo durante obras de construcción y permitió confirmar, mediante pericias forenses, que los restos pertenecían al joven desaparecido.

Diego Fernández Lima y la casa donde fueron hallados sus restos óseos. Foto: Redes sociales

La casa donde fue encontrado el cuerpo estaba vinculada a un excompañero de escuela, lo que abrió una nueva línea judicial.

Si bien el homicidio podría estar prescripto, la fiscalía impulsa una investigación por encubrimiento y busca reconstruir lo sucedido a través de un juicio de la verdad.

El caso generó una fuerte repercusión social y reavivó el reclamo de la familia por justicia, al tiempo que expuso las falencias en la investigación de desapariciones ocurridas en los años posteriores a la dictadura.