Voraz incendio en una cervecería de Pilar: los dueños culparon del fuego a un salón de eventos vecino

El fuego alcanzó más de dos metros de altura y afectó tanto al techo como al frente del local. Las llamas fueron tan poderosas que incluso el humo negro cruzó la autopista Panamericana.

Incendio una cervecería de Pilar. Foto: Infobae.

La cervecería Pope se incendió este lunes en el kilómetro 40 del ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Del Viso, en la provincia de Buenos Aires. Los dueños del local informaron que no hubo heridos y culparon a sus vecinos, los propietarios de “La Posta Eventos”.

Según la versión de Pope, el incendio comenzó después de que se propagaran las llamas de una quema de cañas hecha en el terreno lindero. También, difundieron un video donde se ve a un grupo de personas intentando apagar el foco con matafuegos en el lote contiguo.

Preliminarmente, la Policía corroboró esta versión, indicando que el fuego se inició en dicho terreno. Además, el viento intenso que había en la zona en ese momento ayudó a que las llamas iniciadas en el loteo vecino se expandieran prendiendo fuego el techo de la cervecería.

“ “150 veces les dijimos que saque esas cañas y que no prenda fuego. Se prendió todo el galpón, se mandaron una recontra cagada”, lamentó un testigo en el video difundido.

El fuego alcanzó más de dos metros de altura y afectó tanto al techo como al frente del local de la cervecería Pope. Las llamas fueron tan poderosas que incluso el humo negro cruzó la autopista.

Rápidamente, el episodio cobró notoriedad, ya que numerosos automovilistas que circulaban por dicho tramo registraron con sus celulares las imágenes del voraz incendio en el local.

“Mandá móviles que te agarra todo eh, por lo menos mandá los cisternas”, se escucha el pedido de auxilio de uno de los efectivos que formó parte del operativo, en uno de los videos publicados en las redes sociales.

Severas recomendaciones para el manejo del fuego

Segundos antes, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) había emitido severas recomendaciones para el manejo del fuego, en función de las condiciones del tiempo en distintos puntos del país.

Las previsiones para el trimestre diciembre-febrero anticipan escenarios de riesgo extremo de incendios en múltiples regiones, mientras los expertos advierten que las condiciones serán superiores a las normales en el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, alertó el organismo.

Bomberos de Derqui y Del Viso extinguieron las llamas del incendio en la cervecería de Pilar. Foto: Infobae.

Según el SNMF, el monitoreo deberá ser especialmente riguroso en el sudoeste de Buenos Aires, áreas de La Pampa y en el sur de San Luis y Mendoza, junto con Patagonia. Además, el noreste del país acumula déficits de precipitaciones en el último mes y las proyecciones trimestrales apuntan a una continuidad de esta tendencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un total de 16 provincias presentan un peligro “extremo” de incendios: Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.