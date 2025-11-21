Único en Latinoamérica: abrió en Argentina el primer bar 100% libre de gluten, con cervezas y delicias aptas para celíacos

Se trata de un espacio pensado para quienes buscan disfrutar sin restricciones: propuestas gastronómicas, cerveza artesanal sin TACC y una experiencia totalmente libre de gluten, tanto para celíacos como para quienes buscan probar algo diferente.

Almirante Dönn, el primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica. Foto: Prensa.

En los últimos años, la oferta gluten free creció en restaurantes y también en el mundo cervecero. Cada vez más cervezas artesanales tienen su versión apta para celíacos. Y ahora Argentina dio un paso más: abrió el primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica.

El primer bar fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica

Almirante Dönn escribe un nuevo capítulo en la historia cervecera con el primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica, ubicado en Sarmiento 3263, Almagro.

En el mismo lugar donde producen sus cervezas, los fundadores Facundo Erdocia y Juan Pedro Barcalde crearon un espacio donde la experiencia craft se disfruta sin límites, un taproom en el que se puede tomar la cerveza a metros de los tanques, con su frescura original y el proceso a la vista.

La propuesta combina cerveza artesanal, gastronomía y experiencia. El bar ofrece catas, tours por la fábrica y eventos especiales, además de un menú sin TACC que demuestra que comer rico y tomar bien puede ser sinónimo de inclusión y calidad. También se puede reservar el espacio para encuentros, cumpleaños y grupos que busquen una propuesta distinta.

“Queríamos que cualquiera pueda pararse frente a la pizarra y elegir su cerveza favorita, sin preocuparse por el gluten. Eso es Almirante Dönn: libertad, sabor y oficio”, resume Facundo Erdocia, socio fundador.

Cervezas aptas para celíacos en Almirante Dönn

En el bar de fábrica se pueden probar los siete estilos de cerveza Dönn, elaborados con un blend exclusivo de mijo, arroz y trigo sarraceno:

Bouchard (Blonde Ale): fresca y cítrica, con notas de naranja y coriandro.

Rosales (Irish Red): ámbar, con cuerpo medio, caramelo y toffee.

Granville (Witbier): pálida y especiada, con final seco.

Drumond (Honey): dorada, con miel y caramelo.

Nother (Porter), marrón, sabor a chocolate y café.

Russel (IPA): dorada media, frutal, con final seco.

Spiro (sin alcohol): ligera y lupulada, con menos de 0,5% de alcohol.

Cada estilo marida con una propuesta gastronómica cuidada y sabrosa. El menú incluye pizzas, focaccias gourmet, panchos, bastones de chipá, y mbejú relleno, todo 100% libre de gluten.

Se destacan la focaccia de burrata con jamón crudo y uvas asadas y pistacho; la de pastrón con pepinos, queso pategras y mostaza, y las pizzas de crudo y stracciatella; o la de mortadela y pesto siciliano.

También hay opción veggie: berenjena asada, gouda, tomate deshidratado, cebolla encurtida y veganesa de zanahoria.

“Soñamos con un espacio donde la cerveza sin gluten tuviera su lugar propio, y que cualquier persona —celíaca o no— pudiera disfrutarla sin diferencia”, agrega Juan Pedro Barcalde.

Almirante Dönn se consolidó como la cerveza sin gluten más premiada de Argentina, con reconocimientos en la Copa Argentina de Cervezas 2023, 2024 y 2025 y en la Copa Ovunque. Hoy, su bar de fábrica es una invitación a vivir la experiencia completa: brindar, comer y celebrar, sin restricciones.