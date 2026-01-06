Villa La Angostura: una familia de turistas fue víctima de dos robos en cuatro días

Habían viajado a la Patagonia para recibir el 2026. Hay preocupación en la localidad.

Una familia sufrió dos robos en 4 días Foto: El Cordillerano

Inseguridad en Villa La Angostura. Una familia de turistas, la cual arribó a la región para pasar las fiestas, sufrió dos robos en el lapso de menos de cuatro días. Estaban alojados en una cabaña ubicada en un complejo sobre la calle Osa Mayor, en el barrio Las Balsas.

El primero de los robos ocurrió a pocas horas de su llegada. Según el testimonio brindado al portal La Angostura Digital y reproducido por El Cordillerano, cenaron dentro de la cabaña y al salir al exterior, advirtieron que habían sido víctimas de un robo: se llevaron la mesa, las sillas del deck, una cuchilla y un repasador. “Cuando salimos, no estaba ni la mesa ni las sillas de la cabaña. Se llevaron todo”, explicaron.

Comisaría Foto: Google

Pero esto no quedó allí, la situación se repitió días después. Fue durante la madrugada del 1° de enero, mientras celebraban Año Nuevo. “Festejamos fin de año haciendo un chivito, nos fuimos a dormir temprano y, aproximadamente a las 3 de la mañana, dos encapuchados estaban robando nuevamente las sillas y la ropa del deck”, relataron. Uno de los hijos de la familia se encontraba despierto y logró ver a los delincuentes a través del ventanal mientras cometían el robo.

“Cuatro días en Villa La Angostura, dos robos”, lamentaron los turistas.

Personal policial acudió rápidamente al lugar, haciendo que las víctimas del robo destacaran su accionar. Se inició así un operativo para dar con los dos delincuentes involucrados.