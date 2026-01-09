En apenas 72 horas, condenaron a dos narcos que llevaban más de dos kilos de cocaína en una lancha

La Justicia Federal de Chaco sentenció a cuatro años y medio a dos ciudadanos paraguayos por contrabando de drogas.

Detención de dos narcotraficantes paraguayos en Chaco. Foto: Prensa

La Justicia de Chaco, solo tres días después del arresto, condenó a dos traficantes de drogas que llevaban más de dos kilos de cocaína en una lancha.

Se trató del primer caso desde que se implementó la reforma del Código Procesal Penal en una causa de narcotráfico, que permite ante situaciones de arresto en flagrancia definir penas en un juicio abreviado.

La condena a 4 años y seis meses de prisión alcanzó a dos ciudadanos paraguayos, que habían sido detenidos con la carga de droga que trasladaban por el río Paraná.

La Unidad Fiscal de Resistencia dispuso el traslado de los detenidos a la Prefectura Barranqueras, en la localidad al sudoeste de la provincia.