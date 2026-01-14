Alarma en Palermo: encontraron un proyectil de artillería y hay un megaoperativo en la zona
El encargado de un edificio alertó sobre la aparición de un elemento sospechoso en Seguí y Lafinur. El artefacto estaba al lado de un contenedor de basura.
Momentos de tensión se viven en Palermo a raíz de un megaoperativo policial por la aparición de un proyectil de artillería en la zona de Seguí y Lafinur.
Todo comenzó con el llamado de un encargado de un edificio a la policía advirtiendo sobre la aparición de un elemento sospechoso. El lugar está ubicado cerca del Parque Botánico y a metros de un templo judío.
Los peritos llevan más de una hora inspeccionando el paquete y según las primeras informaciones, se trataría de un material de artillería, una bala de gran tamaño.
El paquete sopechoso apareció al lado de una contenedor de residuos y la denuncia de los propios vecinos alertó a la Policía de la Ciudad, que trabaja en la zona desde las 17.30.
En desarrollo...