Escuadrón antibombas. Foto: Instagram @vehiculosdeemergenciasarg

Momentos de tensión se viven en Palermo a raíz de un megaoperativo policial por la aparición de un proyectil de artillería en la zona de Seguí y Lafinur.

Todo comenzó con el llamado de un encargado de un edificio a la policía advirtiendo sobre la aparición de un elemento sospechoso. El lugar está ubicado cerca del Parque Botánico y a metros de un templo judío.

Los peritos llevan más de una hora inspeccionando el paquete y según las primeras informaciones, se trataría de un material de artillería, una bala de gran tamaño.

El paquete sopechoso apareció al lado de una contenedor de residuos y la denuncia de los propios vecinos alertó a la Policía de la Ciudad, que trabaja en la zona desde las 17.30.

En desarrollo...