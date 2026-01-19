Bastián, el nene de 8 años que sufrió graves lesiones tras un choque en Pinamar, fue nuevamente operado:

Bastián, el nene accidentado en Pinamar Foto: redes

El abogado Matías Morla, defensor del padre de Bastián Jerez, señaló hoy que el menor de 8 años “estaba a upa” de su progenitor cuando viajaba en el vehículo UTV que chocó contra una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar y precisó que circulaba “sin cinturón de seguridad”.

Morla dialogó con la prensa en la puerta del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata y calificó de “disparate” que Maximiliano Jerez se encuentre imputado por el delito de lesiones culposas.

En este sentido, el letrado confirmó que el jueves 22 de enero se llevará a cabo una pericia toxicológica, un estudio clave para esclarecer el hecho.

Morla explicó que “hasta ayer eran todos festejos” porque Bastián presentó una leve mejoría: “Había tenido movimientos y respondió exitosamente, estaban contentos, aunque un poco preocupados por la consecuencia neurológica, eso todavía no se sabe”.

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

“Hoy cambió todo de un momento a otro porque el estudio dio que tenía sangre y tuvieron que intervenirlo de urgencia”, agregó el abogado al referirse a la quinta operación que afrontó la víctima.

Para Morla, la situación del conductor de la Volkswagen Amarok “pende de un hilo” porque su perito sostiene que “la camioneta pesa 2.000 kilos”, por lo que “sí o sí debe tomar envión para subir al médano”: “Se hizo como una rampa y de esa manera se produjo el accidente”.

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.