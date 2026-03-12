Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Bastián Jerez, el niño que a mediados de enero sufrió un brutal siniestro en los médanos de Pinamar, continúa internado a dos meses del hecho y su mamá confirmó que le realizan una resonancia para “definir nuevas cuestiones de su salud”.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Macarena Collantes comentó que el nene se está recuperando y “tomando más fuerzas para poder colocarle una nueva válvula”.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

En este sentido, indicó que este jueves por la mañana se le realizó una “resonancia que definirá varias cuestiones” respecto a su estado de salud y una posible nueva intervención quirúrgica. “Por favor sigamos pidiendo por él para que esas imágenes vengan más claras y nos demuestran lo fuerte que es Basti”, expresó en el cierre del comunicado Collantes.

Cómo avanza la causa

En el caso hay tres imputados. Se tratan de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

En medio de un intenso operativo de seguridad tras el accidente de Bastian. Foto: Cuenta de Instagram @lucas.auletta

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:

Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.

La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.

El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.

El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, laextrema imprudencia y el consumo de alcoholal volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.