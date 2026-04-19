Accidente mortal en el Rally de Córdoba. Foto: Captura

Un trágico accidente tuvo lugar durante el Rally Sudamericano desarrollado en la provincia de Córdoba, donde un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez se despistó y dejó como saldo la muerte de un espectador, además de la suspensión total de la competencia.

El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, donde el auto dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público.

Accidente fatal en el rally de Córdoba. Video: NA/redes

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas; una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. En tanto, los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos.

La organización suspendió el evento tras el accidente

Tras el siniestro, la organización activó de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Accidente mortal en el Rally de Córdoba. Foto: Cadena 3

“Las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida”, reza el comunicado oficial.

Además, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.