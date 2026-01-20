Terror en Villa Crespo: un policía de civil disparó más de 10 veces en la calle e hirió a un hombre
Un hombre que se desempeña como policía descendió de su auto y comenzó a disparar a un grupo de trabajadores que estaban por ingresar a su lugar de empleo. Un chófer fue baleado en la pierna.
Un hecho de terror ocurrió esta madrugada en Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un policía federal que viajaba de civil se bajó de su auto, disparó en distintas oportunidades e hirió a una persona en una de sus piernas.
El incidente ocurrió minutos antes de las 6, en el cruce de Fitz Roy y Muñecas. Ante la situación, los vecinos alertaron al personal de la Comisaría Vecinal 15B, quienes pudieron detener al hombre.
Los testigos apuntaron que el tirador estaba en estado de intoxicación, aunque se desconoce si era por drogas o alcohol.
El hombre manejaba un Volkswagen negro, cuando se bajó y comenzó a disparar tras intercambiar algunas palabras con un empleado de un local del lugar. Justamente, a esa hora se daba el ingreso de los trabajadores, por lo que había varias personas.
Se estima que lanzó más de 14 disparos al aire, aunque uno de ellos le dio en la pierna a una persona que está fuera de peligro. De todos modos, la víctima fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Durand.
Algunos testigos indicaron también que el tirador se resistió a ser detenido, mientras gritaba que era un militar.
Noticia en desarrollo.