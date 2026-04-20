Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

Este lunes siguieron las amenazas de tiroteos en distintas escuelas del país, obligando a las autoridades a poner control a través de allanamientos, operativos y hasta inspección de mochilas.

Desde Puerto Madryn informaron que este lunes se llevaron a cabo allanamientos contra dos menores, ambos de 16 años, en el marco de una causa por intimidaciones.

Sobre la situación en Salta, medios locales comunicaron que se reforzaron los controles en las diversas instituciones educativas y en un colegio se revisaron más de 400 mochilas.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: X.

Por otro lado, la situación en Tucumán es muy parecida a la de otras provincias debido a que intensificaron los controles y la presencia policial en la puerta de las escuelas.

Otro dato que se aportó es que este lunes varios colegios de Corrientes informaron que los alumnos asistieron sin mochila para evitar demoras en los ingresos.

Acerca de Misiones, desde el Ministerio de Educación lanzaron un plan para difundir materiales específicos destinados a familias, equipos directivos y docentes, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo, según la Agencia Noticias Argentinas.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

Aunque en algunas provincias las medidas son más profundas, en todas las jurisdicciones se incrementaron los operativos de control.

San Isidro recibió más de 600 denuncias por amenazas de tiroteos este lunes

Este lunes el Departamento Judicial de San Isidro recibió una ola de amenazas de ataques en escuelas que escaló en horas y obligó a activar investigaciones y protocolos preventivos.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: redes sociales.

Según trascendió, la Justicia recibió alrededor de 600 denuncias en apenas 48 horas por mensajes intimidatorios, graffitis y posteos virales en redes que advertían sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos.

La mecánica se repitió con una frase que apareció en distintos lugares: “Mañana tiroteo”, escribieron en distintas paredes, baños, pupitres y mensajes digitales.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: redes sociales.

También se informó que ya hubo, al menos, un menor detenido en el marco de las pesquisas, en un expediente que busca determinar autorías y responsabilidades por publicaciones en redes.