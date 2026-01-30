Una adolescente de 15 años denunció haber sido víctima de un brutal ataque sexual tras salir de un boliche en Miramar. Foto: X (Twitter).

Una madrugada de terror se vivió este jueves en la ciudad balnearia de Miramar. Una adolescente de 15 años, que se encontraba disfrutando de sus vacaciones, denunció haber sido víctima de un brutal ataque sexual tras salir de un boliche.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió en las primeras horas del jueves en una zona de playa cercana al muelle local. La víctima caminaba por el sector junto a un joven al que había conocido recientemente cuando fueron abordados por un hombre armado con un cuchillo.

Los detalles del ataque

Bajo amenazas constantes, el delincuente obligó a ambos jóvenes a arrojarse sobre la arena. Acto seguido, procedió a maniatarlos para anular cualquier posibilidad de defensa. En ese estado de vulnerabilidad, el sujeto abusó sexualmente de la menor.

Antes de emprender la huida, el agresor robó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó a una distancia considerable con el objetivo de retrasar el pedido de auxilio y evitar que dieran aviso a la policía.

Minutos después de la fuga del atacante, el joven que acompañaba a la víctima logró desatarse y buscó ayuda de inmediato. Un móvil policial acudió al lugar de los hechos de manera urgente, dando aviso a la fiscalía de turno y activando de forma inmediata el protocolo de asistencia a víctimas de delitos contra la integridad sexual.

La adolescente recibió atención médica prioritaria y ya se encuentra bajo el resguardo de un gabinete especializado en contención psicológica.