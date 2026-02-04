Detuvieron a dos menores que planeaban una masacre escolar. Foto: Redes sociales

Una investigación llevada adelante por el FBI derivó en dos menores de edad detenidos en Miramar, Buenos Aires, y Jujuy. Ambos planeaban una masacre escolar, por lo que había una alerta internacional tras la búsqueda por meses.

En julio de 2025, el FBI se percató de los mensajes de odio, racistas y antisemitas en redes sociales. Estos contactos indicaban intenciones de realizar un atentado en las escuelas a las que asistían.

FBI, edificio. Foto: Reuters

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina fue notificado de lo que ocurría, por lo que comenzó un operativo. La identificación de las dos personas demostró que se trataba de dos menores de edad que estaban detrás de los mensajes.

El primero de los jóvenes vivía en La Quiaca, Jujuy, mientras que el otro fue hallado en la localidad balnearia de Miramar, Buenos Aires.

Otros dos domicilios fueron relacionados con los mensajes de odio, que están ubicados en el Conurbano bonaerense, en San Martín y Quilmes. La investigación tuvo la intervención de la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Detuvieron a dos menores que planeaban una masacre escolar. Foto: Redes sociales

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata solicitó el allanamiento de los cuatro domicilios en simultaneo. El resultado de los operativos fue el secuestro de cuchillos de caza, material con simbología nazi, municiones, una tablet, tres notebooks, siete celulares y documentación valiosa.

La causa lleva la caratula de “Intimidación Pública”, mientras se investigan los elementos secuestrados que fueron llevados al juez interviniente para que queden a su disposición.