Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual a compañeros de su hijo de un colegio de Palermo.

En las últimas horas, Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las víctimas, reveló un nuevo detalle que complica la situación del acusado.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

“Tenemos pericial informática, demostrativa, fehaciente, indubitable de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel y su esposa, donde eran filmados”, afirmó el letrado en declaraciones a TN.

“Tenemos identificadas dos imágenes que corresponden a uno de los menores totalmente desnudo, tomando ducha, mediante una cámara oculta, y esas imágenes estaban en el celular de Porcel que fue secuestrado, lo cual implica producción y tenencia de contenido de abuso sexual de menores y estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre él o debería modificarla”, amplió.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Por último, el abogado sostuvo que podría haber más víctimas: “En principio, tenemos a todos los declarantes en condición de víctimas y otros en condición de testigos, más de 18 mayores declarantes en condiciones de testigo y, como mínimo, tenemos cuatro menores más que quieren declarar, pero a los que no podemos responderles porque todavía el juzgado no avanzó con las indagatorias y la detención de Porcel”.