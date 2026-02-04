Ataque de furia en General Madariaga. Foto: captura video.

Un hombre de 70 años denunció a su expareja, de 46, y pidió una orden de prohibición de acercamiento luego de que la mujer le destrozara el parabrisas de su auto con un martillo.

Según el parte policial, el denunciante fue identificado como Oscar Lucero, vecino de la localidad bonaerense de General Madariaga, quien además aportó videos que registran el momento del ataque.

Ataque de furia en General Madariaga. Video: redes sociales.

El hecho ocurrió mientras Lucero se encontraba en su lugar de trabajo. En las imágenes se observa a la agresora, Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana, visiblemente alterada, descalza y a plena luz del día. La mujer rodeó una camioneta roja con un martillo en la mano, intentó dañarla en reiteradas oportunidades y, al no lograr su objetivo, golpeó con fuerza el parabrisas, provocando varias roturas.

En su declaración, el hombre aseguró que su expareja lo hostigaba de manera reiterada en su comercio con la intención de molestarlo y que, además del parabrisas, generó daños en los espejos laterales del vehículo. Por este motivo, solicitó una medida de prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

Ataque de furia en Santa Fe: un hombre destrozó una oficina de la empresa proveedora de energía con un pico

Meses atrás un hombre generó destrozos con un pico en una oficina de la Empresa Provincial de Energía (EPE), en la ciudad santafesina de San Jorge, por la supuesta rotura de un artefacto y terminó detenido.

Medios locales informaron que el presunto agresor ingresó minutos después de las 10:00 al inmueble, situado en la esquina de San Luis y Rivadavia, y utilizó el objeto para romper el vidrio de blindex y las computadoras, mientras los empleados y clientes huían con miedo del lugar.

Un hombre destrozó una oficina en Santa Fe Foto: Captura

La Justicia analizó las imágenes de las cámaras de seguridad, identificó al atacante y efectivos de la Policía de la Unidad Regional XVIII concretaron su detención.

Según trascendió, el sospechoso concurrió a la oficina para reclamar por “un artefacto quemado”, pero las autoridades le respondieron que “al no poseer ningún suministro a su nombre, se le solicitó que haga el cambio de titularidad”.