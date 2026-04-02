Rusia avanza en la construcción de tres armas nucleares. Foto: EFE

Rusia lanzó durante la noche del miércoles un ataque con drones contra infraestructura portuaria en la región de Odesa, ubicada al sur de Ucrania, sobre la costa del Mar Negro. La información fue difundida por el Ministerio ucraniano de Desarrollo a través de su cuenta oficial de Facebook.

“A consecuencia del impacto de drones enemigos en un puerto, resultaron dañados varios almacenes y hangares”, expresaron a través de un posteo, donde también informaron sobre desperfectos en edificios administrativos y en varios contenedores y automóviles. Por otro lado, el comunicado también agregó que no hubo que lamentar muertos ni heridos.

Drone interceptor ucraniano STING. Foto: REUTERS

Además, durante la noche, un dron ruso impactó en un bloque de casas de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania. Por el hecho, dos personas resultaron heridas, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Rusia lanzó durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 172 drones de larga distancia, de los que 147 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Otros 22 drones no fueron interceptados e impactaron en doce localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones derribados en otros ocho lugares.

Drone interceptor ucraniano STING. Foto: REUTERS

La nueva arma barata que cambia la guerra: Ucrania desarrolla drones interceptores para destruir armamento enemigo

Los drones interceptores fabricados por Ucrania están captando la atención mundial: en medio de la guerra en Medio Oriente, los países del Golfo comenzaron a recurrir a Kiev en busca de defensas de bajo costo contra los drones Shahed de fabricación iraní.

¿A qué se debe esta tendencia? En primer lugar, cabe señalar que no existe un único dron interceptor, sino que se trata de una variedad de productos con diferentes especificaciones, dependiendo de la empresa que los fabrique.

Dron interceptor ucraniano Strila. Foto: Wiy Drones

Estos sistemas de bajo coste son impresos en 3D y están diseñados para derribar los drones de ataque Shahed, de diseño iraní, y Geran, de fabricación rusa, así como también otros vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Por qué los drones interceptores ucranianos son tan importantes

Los drones interceptores ucranianos poseen un costo de producción que ronda entre los 1.000 y los 3.000 dólares, convirtiéndose en una opción mucho más económica que los misiles Patriot de fabricación estadounidense, cuyo coste asciende a los USD4 millones y que son utilizados para derribar los Shahed, que tienen un precio de entre 20.000 y 50.000 dólares.

Dron interceptor ucraniano Octopus. Foto: Militarnyi

Según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Kiev es capaz de producir al menos 2.000 interceptores eficaces y probados en combate cada día: “Podemos producir más, depende de la inversión. Necesitamos unos 1.000 interceptores al día, y podemos suministrar al menos otros 1.000 diarios a nuestros aliados”, declaró durante una visita oficial a Londres el 17 de marzo.

Diseñados para ser lanzados rápidamente, rastrear un objetivo aéreo en movimiento e impactarlo, los interceptores posicionaron a Ucrania como un actor indispensable en la industria de defensa mundial.