Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El Gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados este miércoles contra distintos puntos del país dejaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en lo que calificó como el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública, informó que “la fuerza aérea enemiga israelí lanzó una oleada de ataques simultáneos en varias regiones libanesas”, con un saldo preliminar de numerosas víctimas fatales y centenares de heridos.

Ataque de Israel al sur de Libano. Foto: EFE.

Desde el organismo advirtieron que se trata de una “escalada muy grave” y señalaron que la prioridad inmediata es completar las tareas de rescate y garantizar la atención médica de los heridos.

Ataque de Israel sobre el Libano. Foto: EFE

En ese contexto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció que este 9 de abril será jornada de duelo nacional en homenaje a las víctimas, tras la ruptura del alto el fuego en la región.

“Mañana, jueves 9 de abril de 2026, será día de duelo nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes que tuvieron como objetivo a cientos de civiles inocentes e indefensos”, expresó Salam en un comunicado oficial.

Por su parte, la Defensa Civil informó que al menos 254 personas murieron y 1.165 resultaron heridas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avancen las tareas en las zonas afectadas.

Los bombardeos, denominados por Israel como “Eterna oscuridad”, provocaron condenas internacionales y fueron denunciados por distintos sectores como posibles crímenes de guerra.

En paralelo, también se reportaron nuevos ataques aéreos en el sur del Lebanon, lo que profundiza la fragilidad del cese del fuego y aumenta la tensión en la región.