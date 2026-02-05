Un joven de 18 años perdió el control del auto y atropelló a dos hombres, uno murió. Foto: Gentileza ADN digital

Un trágico hecho conmocionó en las últimas horas en Isidro Casanova donde un joven de 18 años de edad perdió el control de su auto y atropelló a dos hombres que estaban detrás de su vehículo bajando elementos del baúl, uno de los cuales perdió la vida.

El hecho sucedió en las calles Danubio y Anatole France de la mencionada localidad del partido de La Matanza y una cámara de seguridad grabó la ferocidad del accidente.

En las imágenes se observa al Peugeot 208 oscuro yéndose de costado hacia donde estaban parados Lisandro Palma y Edgar Edwin Huaranca, de 37 años de edad y quien se llevó la peor parte del siniestro.

Atención: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

Tiene 18, perdió el control del auto y arrolló a dos hombres en La Matanza. Video gentileza ADN Digital

Inicialmente las víctimas fueron trasladados al Hospital Paroissiene, donde se comprobó que Palma poseía lesiones de carácter leve,mientras que Huaranca murió debido a la gravedad de sus heridas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogio, quien caratuló la causa como “homicidio culposo” sobre el joven de 18 años, identificado como Thiago Gómez Molina.

Ahora, las pericias intentarán determinar si se trató de una falla mecánica que alteró el funcionamiento del vehículo, si el pavimento mojado por la lluvia tuvo impacto en el hecho, y además se espera el resultado de la alcoholemia realizada sobre el joven implicado.