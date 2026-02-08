Doble homicidio en Pilar: dos hermanos fueron asesinados por una deuda de 230 mil pesos
Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Posdeley y Priscila Varky, quienes recibieron disparos a corta distancia por parte de dos hombres que exigían el pago por la compra de electrodomésticos. La causa está a cargo del fiscal Raúl Casal.
Un conflicto por una deuda de $230.000 derivó en un doble homicidio que conmociona al partido de Pilar. El hecho ocurrió el 22 de enero en una vivienda del barrio Agustoni, donde dos hombres arribaron en una camioneta con la intención de exigir el pago por la compra de electrodomésticos.
Según la investigación, la discusión escaló rápidamente y terminó con un ataque armado frente a familiares y menores de edad. Las víctimas fueron Jonathan Posdeley (34) y su hermana Priscila Varky (22), quienes recibieron disparos a corta distancia.
Testigos indicaron que los agresores actuaron con una clara intención homicida. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, declaró Gabriel, tío de los jóvenes. También, describió a Jonathan como una persona tranquila y a Priscila como una madre dedicada a sus hijos.
La causa está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ya logró identificar a los autores materiales del ataque. Ambos cuentan con pedido de captura activo. Además, un tercer sospechoso fue detenido por encubrimiento, acusado de haber ocultado la camioneta usada en el hecho y la fuga.
En el marco de la investigación se realizaron varios allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se emitieron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados salgan del país.
Mientras tanto, el barrio Agustoni continúa bajo un fuerte impacto social y la familia de las víctimas reclama celeridad judicial para que los responsables sean detenidos por un crimen que tuvo como origen una deuda de bajo monto.
El reclamo de justicia por el crimen de Jonathan Posdeley y Priscila Varky
“Mi sobrino era un pan de dios. Sin maldad, se crió con nosotros. Era querido en el barrio y conocido por todos. El equipo donde jugaba (Los Diferentes), le hizo un homenaje el primer partido del año y se lo recordó”, destacó Gabriel sobre su sobrino.
Por otro lado, una prima de las víctimas, pidió justicia en las redes sociales: “Nadie está pagando por arrebatarles la vida. El culpable sigue libre y la familia destrozada. Una madre con un dolor inmenso y tres bebés sin su mamá y sin su tío. Que se haga justicia”.