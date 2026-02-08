Jonathan Posdeley y Priscila Varky, los hermanos asesinados en Pilar. Foto: NA

Un conflicto por una deuda de $230.000 derivó en un doble homicidio que conmociona al partido de Pilar. El hecho ocurrió el 22 de enero en una vivienda del barrio Agustoni, donde dos hombres arribaron en una camioneta con la intención de exigir el pago por la compra de electrodomésticos.

Según la investigación, la discusión escaló rápidamente y terminó con un ataque armado frente a familiares y menores de edad. Las víctimas fueron Jonathan Posdeley (34) y su hermana Priscila Varky (22), quienes recibieron disparos a corta distancia.

Jonathan Posdeley y Priscila Varky, los hermanos asesinados en Pilar. Foto: Diario Pilar

Testigos indicaron que los agresores actuaron con una clara intención homicida. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, declaró Gabriel, tío de los jóvenes. También, describió a Jonathan como una persona tranquila y a Priscila como una madre dedicada a sus hijos.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ya logró identificar a los autores materiales del ataque. Ambos cuentan con pedido de captura activo. Además, un tercer sospechoso fue detenido por encubrimiento, acusado de haber ocultado la camioneta usada en el hecho y la fuga.

La camioneta que usaron para escapar los asesinos de Jonathan Posdeley y Priscila Varky. Foto: Diario Pilar

En el marco de la investigación se realizaron varios allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se emitieron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados salgan del país.

Mientras tanto, el barrio Agustoni continúa bajo un fuerte impacto social y la familia de las víctimas reclama celeridad judicial para que los responsables sean detenidos por un crimen que tuvo como origen una deuda de bajo monto.

El reclamo de justicia por el crimen de Jonathan Posdeley y Priscila Varky

“Mi sobrino era un pan de dios. Sin maldad, se crió con nosotros. Era querido en el barrio y conocido por todos. El equipo donde jugaba (Los Diferentes), le hizo un homenaje el primer partido del año y se lo recordó”, destacó Gabriel sobre su sobrino.

Por otro lado, una prima de las víctimas, pidió justicia en las redes sociales: “Nadie está pagando por arrebatarles la vida. El culpable sigue libre y la familia destrozada. Una madre con un dolor inmenso y tres bebés sin su mamá y sin su tío. Que se haga justicia”.