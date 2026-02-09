Un hombre murió a la salida de un boliche en Mar del Plata. Foto: Captura

La mujer de Lucas Nahuel Larroque, el joven de 30 años que fue asesinado a golpes cuando salía de un boliche en la localidad balnearia de Batán (Mar del Plata), fue tajante a la hora de referirse al acusado del crimen, al pedir que “no salga más” de la cárcel y resaltó su dolor tras mencionar que a su pareja “lo mataron como si fuera un pedazo de carne”.

El relato del asesinato de Lucas Larroque, según su mujer

En diálogo con Radio Rivadavia, Rocío describió que estaba junto a Lucas en el local bailable Momentos “porque había una gresca pensando que estaba una de mis hijas”: “Ella se había metido a sacar una de sus amigas porque le estaba pegando una chica de 18 o 19 años. También estaban su papá y su mamá”.

Y agregó: “Yo intento sacar a mi hija porque el papá de esta chica le pega una trompada en la nariz, le di dos cachetazos, me levanto y este hombre me quiere pegar a mí”.

Y suma que su novio “estaba atrás mío sin hacer nada y le digo ‘amor me quiere pegar’”, motivo por el que “se acerca y este hombre viene, le da una piña y lo tira al piso”.

Luego detalló que “lo miró cuando ya estaba en el suelo” y el supuesto autor del crimen “le da una patada, salgo a correrlo, le reviento mi teléfono en la cabeza y se me zafa”, y después “le propinó una segunda patada” en el cráneo, lo que le causó la muerte instantánea.

“¿Cómo lo iba a soltar si salían litros de sangre de la cabeza de Lucas?”, dijo Rocío respecto de las personas que “le pedían que se calme”.

“La ambulancia tardó muchísimo, pedí ayuda, había un patrullero y nadie hizo nada, todos filmaban cómo se estaba muriendo”, recriminó esta mujer. Y recalcó que espera un castigo ejemplar para el supuesto asesino: “Espero que no salga más porque tengo al marido y al papá de mi hijo en un cajón”.

Por el momento, el único detenido por el asesinato es Lautaro Vieytes Galván, y el fiscal Leandro Arévalo lo imputará por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.